В столице участились случаи незаконной вырубки деревьев (ФОТО)

В столице участились случаи незаконной вырубки деревьев (ФОТО)

25 декабря Инспекция по охране окружающей среды провела рейд по предотвращению незаконной вырубки древесины на территории Кишинёва.

Во время проверки был задержан гражданин, который спиливал деревья с помощью электропилы. Пойманный с поличным мужчина заявил, что успел срубить только одно дерево, пишет publika.md.

Сотрудники Инспекции проверили территорию и обнаружили 193 незаконно срубленных дерева разных пород. Сумма ущерба окружающей среде составила 16 091,6 лея.

В соседнем лесном массиве была зафиксирована незаконная вырубка 47 деревьев различных пород. Сумма ущерба составила 6 476,4 лея.

Правоохранители проводят все возможные меры для привлечения к ответственности лиц, виновных в вырубке деревьев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md