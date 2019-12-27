В столице участились случаи незаконной вырубки деревьев (ФОТО)

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25 декабря Инспекция по охране окружающей среды провела рейд по предотвращению незаконной вырубки древесины на территории Кишинёва.

Во время проверки был задержан гражданин, который спиливал деревья с помощью электропилы. Пойманный с поличным мужчина заявил, что успел срубить только одно дерево, пишет publika.md.

Сотрудники Инспекции проверили территорию и обнаружили 193 незаконно срубленных дерева разных пород. Сумма ущерба окружающей среде составила 16 091,6 лея.

В соседнем лесном массиве была зафиксирована незаконная вырубка 47 деревьев различных пород. Сумма ущерба составила 6 476,4 лея.

Правоохранители проводят все возможные меры для привлечения к ответственности лиц, виновных в вырубке деревьев.