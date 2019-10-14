В столице у “зебры” сбили пешехода: инцидент попал на видео

0

На пешехода был совершён наезд недалеко от “зебры”. Видео с места происшествия были размещены в социальной сети.

Инцидент произошёл днём 13 октября на одной из улиц столицы, пишет echipa.md. Пострадавшему помогли подняться очевидцы происшествия. Камера зафиксировала, что инцидент произошёл буквально в 10 метрах от пешеходного перехода.

Пока не установлено, переходила ли жертва улицу по “зебре”, либо её отбросило от удара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.