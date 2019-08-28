В столице у троих детей диагностировали корь

В столице у троих детей диагностировали корь

Специалисты Национального агентства общественного здоровья зарегистрировали на этой неделе 3 новых случая заболевания корью. Все случаи выявлены в Кишинёве у детей одного и двух лет.

Как передаёт moldpres.md, малыши не были вакцинированы. Один из них вернулся недавно из Румынии.

С 1 января по настоящий момент корь зарегистрирована в следующих районах и городах Молдовы: Кишинёв – 43 случая, Дрокиевский район – 18, Окницкий район – 6, Яловенский район – 2, Бричанский, Единецкий, Штефан-Водский, Глодянский районы – по 1 случаю.

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