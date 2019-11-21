В столице, Тогатино и Колонице возможны перебои с водой

Проживающие в населённых пунктах Тогатино и Колоница потребители могут остаться без водопроводной воды в пятницу, 22 ноября. Водоснабжение может быть прервано с 09:00 до 17:00, сообщает поставщик.
Также с 09:00 до 21:00 будет отключена подача воды по ряду адресов в столице, а именно:
- ул. Куза-Водэ 23-37, в том числе в дробных домах;
- ул. Гика-Водэ:
- пер. Гика-Водэ.
По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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