В столице таксист сбил мужчину на пешеходном переходе

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60-летний мужчина попал в больницу после того, как его на пешеходном переходе сбила машина такси. Авария произошла сегодня утром на улице Каля Мошилор.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила deschide.md, что наезд совершил 41-летний водитель автомобиля Toyota, принадлежащего компании такси.

Пострадавший был доставлен в больницу. У мужчины диагностировали травму головного мозга и ушибы мягких тканей.

По факту ДТП было начато расследование. Обстоятельства инцидента выясняются.