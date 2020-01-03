В столице таксист насмерть сбил женщину: момент попал на камеру (ВИДЕО)

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Автомобиль службы такси сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Момент ДТП попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

По данным полиции, инцидент произошёл вчера на бульваре Дечебал в столице. Автомобиль марки Toyota, за рулём которого находился 36-летний водитель, сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность погибшей устанавливается.