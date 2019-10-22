В столице, Ставченах и Дурлештах ожидаются отключения воды

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Столичные потребители, проживающие по бул. Дачия, 4–14 и по улице Христо Ботев, 1-9, 23, включая номера с дробью, останутся без воды в среду, 23 октября. Отключения запланированы в интервале с 09.00 до 17.00.

Как передаёт ipn.md, с 09.00 до 16.00 поставщик воды проведёт плановые работы на водоподъёмной насосной станции на Чеканах. В результате водоснабжение будет приостановлено на ул. А. Руссо, 55, включая номера с дробью, и ул. М. Садовяну, 12-16. С 09.00 до 15.00 подача воды будет прервана по адресу: М. Садовяну, 40-42, включая номера с дробью.

Кроме того, воды не будет на улицах Викторией, Н. Сулак и Сперанца в коммуне Ставчены. Предстоящие отключения связаны с выполнением работ по подключению нового водопровода.

Начиная с завтрашнего дня, в течение двух недель, с 09.00 до 21.00 воды периодически не будет в городе Дурлешты на улицах Н. Димо, И. Солтыс, Д. Кантемир и И. Крянгэ. Отключения связаны с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.