В столице стартует раздача георгиевских ленточек

В столице стартует раздача георгиевских ленточек

В рамках Национальной кампании «Георгиевская ленточка», в честь празднования Дня Победы, 2 мая молодёжное крыло Партии социалистов Республики Молдовы «Молодая гвардия» даст старт массовому распространению георгиевских ленточек. Мероприятие пройдет под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона на площади Великого национального собрания в Кишиневе. 

Начало акции – в 15.00.

– Георгиевская лента – это символ памяти, отваги, чести, самоотверженности всех героев. «Молодая гвардия» на протяжении 7 лет организовывает эту акцию. В такой трудный период для нашей страны, мы, как представители патриотов Молдовы, должны донести до каждого правильную историю своей Родины, – отмечается в послании молодогвардейцев.

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