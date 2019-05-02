В столице стартует раздача георгиевских ленточек

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В рамках Национальной кампании «Георгиевская ленточка», в честь празднования Дня Победы, 2 мая молодёжное крыло Партии социалистов Республики Молдовы «Молодая гвардия» даст старт массовому распространению георгиевских ленточек. Мероприятие пройдет под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона на площади Великого национального собрания в Кишиневе.

Начало акции – в 15.00.

– Георгиевская лента – это символ памяти, отваги, чести, самоотверженности всех героев. «Молодая гвардия» на протяжении 7 лет организовывает эту акцию. В такой трудный период для нашей страны, мы, как представители патриотов Молдовы, должны донести до каждого правильную историю своей Родины, – отмечается в послании молодогвардейцев.