В столице стартовали работы по нанесению дорожной разметки (ВИДЕО)

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В Кишинёве стартовали работы по нанесению дорожной разметки. Вчера вечером их начали на бульваре Дачия сектора Ботаника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

Градоначальник распорядился обеспечить высокое качество покрытия, чтобы его не смыл первый же дождь. По его словам, в этом году дорожная разметка будет нанесена акриловой краской, сертифицированной по европейским стандартам. Она будет двух цветов: белой и жёлтой. Желтой краской будут размечены остановки общественного транспорта. Для нанесения дорожной разметки было закуплено около 70 тонн краски, из бюджета на эти цели выделили 13 млн леев.

В первую очередь работы будут проведены на основных и второстепенных дорожных артериях города, по которым курсирует общественный транспорт. Разметка будет нанесена на всех улицах города, на пешеходных переходах и возле учебных заведений.

Срок выполнения работ – 3 месяца, их график будет опубликован на сайте примарии и может быть изменен в зависимости от погодных условий. Нанесение разметки будет выполняться МП “EXDRUPO”. Планируемый объем работ составляет 120 тысяч квадратных метров.

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