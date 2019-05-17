В столице стартовали работы по нанесению дорожной разметки: улицы будут окрашены в три цвета

В столице стартовали работы по нанесению дорожной разметки: улицы будут окрашены в три цвета

Работы по нанесению дорожной разметки на улицах столицы стартовали сегодня, 17 мая. Вначале будет обновлена дорожная разметка пешеходных переходов на особо загруженных перекрестках и вблизи учебных заведений.

Работы начались с улиц сектора Рышкановка: Флорилор, Н. Димо, М. Костин, Студенцилор, М. Басараб, Дойна, Б.П. Хашдеу, Г. Уреке, Св.Георгий, А. Янку, пишет unimedia.info. Основные работы по нанесению разметки продлятся 2 месяца, за это время будут окрашены главные и второстепенные улицы города.

В этом году разметка будет нанесена в 3-х цветах: белый, жёлтый и красный. Желтым цветом будут отмечены остановки общественного транспорта,  а красным и белым – пешеходные переходы на оживленных перекрестках.

В общей сложности, разметка будет нанесена на площади в 43 тысячи квадратных метров, для этого было приобретено более 70 тонн краски. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 4,2 млн леев.

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