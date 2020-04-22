В столице стартовал ремонт главной аллеи на Чеканах (ФОТО)

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С сегодняшнего дня на бульваре Мирча чел Бэтрын столичного сектора Чеканы начался ремонт аллеи. Об этом подробнее на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан.

Работы предполагают замену асфальта и бордюров. Длина аллеи составляет 1,5 км, а общая площадь – 14 000 кв м. Ремонт будет проходить в течение 2 месяцев, – написал градоначальник.

В перспективе предусмотрены установка скамеек и урн, а также монтаж уличного освещения. Стоимость работ оценивается в 4,7 млн. леев, деньги выделены из муниципального бюджета.

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