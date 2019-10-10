В столице стартовал отопительный сезон (ВИДЕО)

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Отопительный сезон в Кишинёве уже начался. Тепло поступает в клиническую муниципальную больницу “Св. Архангела Михаила”, частный лицей, 14 многоэтажных домов и 4 предприятия.

Информацию подтвердили в АО “Термоэлектрика”, сообщив, что подключение объектов произведено на основании заявлений. Как говорят на предприятии, работы по подготовке отопительной системы к зимнему сезону завершены, и тепло может быть поставлено всем желающим, пишет publika.md.

Решение о начале всеобщего отопительного сезона выносят после того, как на протяжении трёх дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. До тех пор потребители, желающие подключиться к системе, должны обратиться с соответствующим заявлением в АО “Термоэлектрика”.