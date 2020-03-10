В столице спасатели вызволили из плена семерых щенков (ВИДЕО)

В столице спасатели вызволили из плена семерых щенков (ВИДЕО)

Необычную операцию провели сотрудники ГИЧС, извлекшие из земляной ямы семерых щенков. Инцидент произошёл 9 марта на улице Г. Асаки.

Сигнал поступил от прохожих, заметивших застрявших в земляной траншее беспомощных щенят. Выехавшей на место спасательной группе понадобилось сделать подкоп, чтобы проникнуть в нишу и вытащить животных.

Необычная операция длилась около 15 минут, после чего спасённых щенков отдали волонтёрам.

По данным ГИЧС, с начала года специалисты провели 57 операций по спасению животных.

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