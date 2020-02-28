В столице состоялось общее собрание прокуроров

В столице состоялось общее собрание прокуроров

Прокуроры Молдовы провели сегодня в Кишинёве общее собрание. Генеральный прокурор Александр Стояногло раскритиковал прежнюю деятельность Генпрокуратуры и призвал прокуроров “навсегда покончить с прошлым, но не забывать об уроках”.

В своём выступлении Александр Стояногло изложил основные правила, которым должны следовать прокуроры.

Прокуратура – это не место для занятий бизнесом, – предупредил генпрокурор.

Он также сказал, что прокуроры должны извлечь уроки из прошлого, чтобы старые ошибки не повторялись. В частности, имеется в виду:

  1. неучастие в политических процессах;
  2. деятельность прокуратуры должна осуществляться в строгом соответствии с законом;
  3. уголовное преследование должно осуществляться в свете приоритетности основных прав человека.

Стояногло призвал прокуроров навсегда порвать с прошлым и создать другую прокуратуру, которая будет на службе народа.

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