В столице состоялось общее собрание прокуроров

Прокуроры Молдовы провели сегодня в Кишинёве общее собрание. Генеральный прокурор Александр Стояногло раскритиковал прежнюю деятельность Генпрокуратуры и призвал прокуроров “навсегда покончить с прошлым, но не забывать об уроках”.
В своём выступлении Александр Стояногло изложил основные правила, которым должны следовать прокуроры.
Прокуратура – это не место для занятий бизнесом, – предупредил генпрокурор.
Он также сказал, что прокуроры должны извлечь уроки из прошлого, чтобы старые ошибки не повторялись. В частности, имеется в виду:
- неучастие в политических процессах;
- деятельность прокуратуры должна осуществляться в строгом соответствии с законом;
- уголовное преследование должно осуществляться в свете приоритетности основных прав человека.
Стояногло призвал прокуроров навсегда порвать с прошлым и создать другую прокуратуру, которая будет на службе народа.
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