В столице состоялось общее собрание прокуроров

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Прокуроры Молдовы провели сегодня в Кишинёве общее собрание. Генеральный прокурор Александр Стояногло раскритиковал прежнюю деятельность Генпрокуратуры и призвал прокуроров “навсегда покончить с прошлым, но не забывать об уроках”.

В своём выступлении Александр Стояногло изложил основные правила, которым должны следовать прокуроры.

Прокуратура – это не место для занятий бизнесом, – предупредил генпрокурор.

Он также сказал, что прокуроры должны извлечь уроки из прошлого, чтобы старые ошибки не повторялись. В частности, имеется в виду:

неучастие в политических процессах; деятельность прокуратуры должна осуществляться в строгом соответствии с законом; уголовное преследование должно осуществляться в свете приоритетности основных прав человека.

Стояногло призвал прокуроров навсегда порвать с прошлым и создать другую прокуратуру, которая будет на службе народа.