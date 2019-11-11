В столице случилась авария с участием машины службы такси (ВИДЕО)

0

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в столице. На дороге столкнулись автомобиль марки BMW и машина службы такси.

Согласно полученной информации, авария случилась на пересечении улиц Каля Орхеюлуй и Чеукарь. По словам очевидцев ДТП, водитель BMW не уступил дорогу таксисту, который находился за рулём автомобиля марки Skodа. В результате столкновения обе машины получили серьёзные технические повреждения, передаёт protv.md.

По словам очевидцев, после аварии был госпитализирован таксист. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.