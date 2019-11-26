В столице сгорел автомобиль: никто не пострадал (ВИДЕО)

0

Автомобиль загорелся вчера вечером на улице Каля Басарабией в Кишинёве. На место происшествия прибыли пожарные.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре было получено вчера, приблизительно в 17.00. ЧП сняли на видео и опубликовали в социальной сети. Судя по кадрам, огонь захватил двигатель машины. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь за несколько минут, передаёт publika.md.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства возгорания устанавливаются.