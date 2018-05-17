В столице сегодня снова ожидаются пробки: более 15 улиц будут недоступны водителям

Примэрия муниципия Кишинёв представила новый перечень улиц, на которых в течение всего дня будут проводиться ремонтные работы.

Так, сегодня, 17 мая, перекрытыми для водителей будут следующие участки дорог:

Сектор Центр: ул. А. Хыждеу, ул. Алея Гэрий, ул. Фынтынилор, ул. Заикина, ул. Петрарилор, ул. Измаил 92, 94, 96 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Буюканы: ул. В. Лупу, ул. Цариний, ул. Ливиу Деляну, 2 – 4; ул. Николай Костин, 63/3 и 63/5; ул. Алба Юлия, 194/1/2/3 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Ботаника: бульвар Траян, ул. Н. Титулеску, бульвар Дачия, 26, 28, 30/1 и Куза Водэ, 16/1 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Рышкановка: ул. М. Костин 7/1 – 11/5, ул. Флорилор 16/4 – 18/2 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Сектор Чеканы: бульвар Мирча чел Бэтрын 19/1, 21, 21/1, 23 (пути доступа во внутренние дворы жилых домов).

Водителей призывают быть терпимее и соблюдать указания временно установленных знаков.