В столице с поличным задержали 19-летнего наркодилера (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 19-летнего жителя столицы, занимавшегося распространением синтетических наркотиков через приложение Telegram.

13 января молодой человек был задержан с поличным на улице А. Руссо. Он признал свою вину и добровольно передал 20 пакетов с сухим измельчённым веществом. Изъятое было направлено на экспертизу. Предположительная прибыль от продажи наркотиков могла составить 6 000 леев.

Согласно действующему уголовному законодательству, молодому человеку грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.