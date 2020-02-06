В столице с поличным задержали 19-летнего наркодилера (ВИДЕО)

В столице с поличным задержали 19-летнего наркодилера (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 19-летнего жителя столицы, занимавшегося распространением синтетических наркотиков через приложение Telegram.

13 января молодой человек был задержан с поличным на улице А. Руссо. Он признал свою вину и добровольно передал 20 пакетов с сухим измельчённым веществом. Изъятое было направлено на экспертизу. Предположительная прибыль от продажи наркотиков могла составить 6 000 леев.

Согласно действующему уголовному законодательству, молодому человеку грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md