В столице с 5 этажа сбросился мужчина

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Трагедия произошла сегодня утром: мужчина спрыгнул с 5-го этажа многоквартирного дома. Его труп обнаружили в луже крови во дворе дома на улице Дечебал.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, речь идёт о 66-летнем мужчине. Он спрыгнул с балкона своей квартиры на 5 этаже. Полиции удалось поговорить с женой погибшего, однако та заверила, что между ними не было конфликтов, и причины содеянного ей неизвестны.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического инцидента.