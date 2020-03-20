В столице рецидивисты отобрали у парня телефон: им грозит до 7 лет тюрьмы (ВИДЕО)

В столице рецидивисты отобрали у парня телефон: им грозит до 7 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Двое жителей столицы 22 и 23 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Ботаника за совершение ограбления.

Вечером 13 марта во дворе жилого дома злоумышленники напали на 19-летнего парня и отобрали телефон стоимостью 2 900 леев, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемые были задержаны и признались в содеянном. Стоит отметить, что ранее их уже привлекали за хулиганство, воровство и аналогичные преступления.

За грабёж задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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