В столице рецидивист украл электроинструменты из двора частного дома на 25 тысяч леев (ВИДЕО)

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35-летний житель столицы был задержан полицейскими за совершение кражи. Инцидент произошел 4 июля. 40-летний хозяин дома обратился в полицию, рассказав, что из двора его дома на Чеканах украли инструменты.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехала оперативная группа. Владелец жилища рассказал правоохранителям, что заметил отсутствие электроинструментов, когда вернулся с работы. Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч леев.

В результате проведенных мероприятий подозреваемого удалось задержать 22 июля. Он признал свою вину, рассказав, что воспользовался отсутствием хозяев, перепрыгнул через забор и украл инструменты, которые впоследствии продал.

Ранее мужчина неоднократно был судим за аналогичные преступления, совершенные на территории столицы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит штраф в размере от 32,5 тысяч до 67,5 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.