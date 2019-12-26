В столице рецидивист украл инструменты на 25 000 леев: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

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42-летний житель Страшен был арестован сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение кражи. Ранее мужчину судили за аналогичные преступления.

11 декабря в полицию обратилась 48-летняя владелица дома и заявила, что с её двора были украдены строительные инструменты. Было установлено, что из подсобного помещения, были похищены три электродрели и набор электрических отвёрток. Ущерб, оценённый потерпевшей стороной, составил 24 800 леев.

Вскоре злоумышленник был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину и сообщил, что продал украденное за 500 леев.

За кражу задержанному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.