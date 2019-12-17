В столице рецидивист попался на краже мобильного телефона (ВИДЕО)

В столице рецидивист попался на краже мобильного телефона (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 26-летнего жителя Оргеевского района за кражу мобильного телефона. Ранее мужчина уже попадался на аналогичных преступлениях.

В полицию обратился потерпевший и сообщил, что у него украли мобильный телефон, когда он находился в аптеке на бульваре Ренаштерий. Ущерб составил 2 000 леев.

Вскоре нарушитель был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину, заявив, что продал украденный телефон на столичном рынке. За кражу ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремный срок до 4 лет.

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