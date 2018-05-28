В столице разыскивают женщину за кражу на рынке (ВИДЕО)

Женщина, которая появляется на кадрах ниже, разыскивается полицейскими столичного сектора Рышкановка за кражу, совершенную на рынке по улице Александру чел Бун.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, воровка воспользовалась невнимательностью продавца и украла у нее товар на сумму 1800 леев. Граждан, которые узнали ее, просят сообщить об этом по телефону: 069676136. Конфиденциальность данных гарантируется.

Согласно действующему законодательству, женщине грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюремного заключения.