В столице разыскивают пропавшую 14-летнюю девушку (ФОТО)

В столице разыскивают пропавшую 14-летнюю девушку (ФОТО)

Родные и близкие разыскивают 14-летнюю жительницу столицы. Девушка ушла из дома в субботу утром, и с тех пор её никто не видел.

Родные разместили объявление с просьбой помочь в поисках в социальных сетях. Последний раз девочку видели на Чеканах на ул. М. Драган, пишет publika.md.

Приметы несовершеннолетней: светлые волосы до плеч, глаза зелёные, рост 1,56 см. Была одета в тёмно-синюю куртку, голубые джинсы и чёрно-белые кроссовки. Известно, что девочка и ранее уходила из дома. Летом она пропадала несколько дней, а затем вернулась.

Всех, кто знает какую-либо информацию о подростке, просят обращаться в полицию.

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