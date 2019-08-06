В столице разыскивают подозреваемого в краже телефона, забытого в аптеке (ВИДЕО)

0

Следователи Инспектората полиции сектора Буюканы разыскивают мужчину с видеозаписи. Предполагается, что он, находясь в аптеке на улице Каля Ешилор, украл мобильный телефон «Lenovo», стоимость которого составляет 5 500 леев.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, инцидент произошёл 31 июля. В полицию обратилась 54-летняя женщина, которая рассказала, что, возвращаясь домой, она зашла в аптеку, чтобы приобрести медикаменты, и оставила на прилавке мобильный телефон, а впоследствии забыла его там и ушла. Спустя короткое время она вернулась, чтобы забрать телефон, но не нашла его, а клиенты, заходившие после неё, не сообщали фармацевтам о найденном телефоне. Органы правопорядка проверили записи с камеры видеонаблюдения и нашли на них момент кражи чужого имущества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Тех, кто узнал мужчину с видеозаписи, просят звонить в полицию по номеру 079544459 или сообщать в Службу 112. Конфиденциальность источников гарантируется.