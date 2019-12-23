В столице разыскивают мужчину, присвоившего 11 000 леев (ВИДЕО)

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Полиция сектора Центр разыскивает мужчину, совершившего кражу. Инцидент произошёл 25 ноября.

Мужчина зашёл во двор строящегося здания на улице М. Еминеску и, воспользовавшись тем, что поблизости никого не было, украл деньги из раздевалки. В итоге 27-летнему владельцу был нанесён ущерб в размере 11 000 леев.

Тех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону: 060 490 058. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

Злоумышленнику грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.