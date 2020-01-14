В столице разыскивают четверых подозреваемых в грабеже и краже (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы разыскивают четырёх молодых людей, подозреваемых в грабеже и краже.

В первом случае двое молодых людей, находясь в столичном увеселительном заведении, отобрали у 35-летнего мужчины два телефона, после чего скрылись в неизвестном направлении. Ущерб, причинённый пострадавшей стороне, составляет 42 500 леев.

Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения. Согласно действующему законодательству, подобное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Тех, кто узнал злоумышленников, просят позвонить по телефону 078 161 152.

Во втором случае двое неизвестных вошли в заведение и, воспользовавшись невнимательностью жертвы, украли портмоне, где находились 4 500 леев и документы. За содеянное нарушителям грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет. Тех, кто узнал злоумышленников, просят позвонить по телефону 060 463 749.