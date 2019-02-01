В столице рабочий погиб на стройплощадке, упав с высоты

В столице рабочий погиб на стройплощадке, упав с высоты

Мужчина погиб в результате падения с 15-го этажа строящегося здания. По всей вероятности, трагедия произошла из-за нарушения требований охраны труда со стороны строительной компании.

По данным полиции, трагедия произошла 31 января во второй половине дня, на строительной площадке на улице Н. Тестимицану в районе Малая Малина. Мужчина, работавший плотником, во время выполнения строительных работ поскользнулся и упал с 15-го этажа. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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