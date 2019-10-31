В столице проводятся обыски в рамках дела о незаконном обороте наркотиков: в схему вовлечены иностранные студенты медуниверситета

В эти минуты по ряду адресов в столице проводятся обыски в рамках дела о незаконном обороте наркотиков. Согласно предварительным данным, в схему были вовлечены иностранные студенты. Информацию подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву.
Согласно источникам портала unimedia.info, речь идёт о студентах Государственного университета медицины и фармакологии. Однако эту информацию не смогли подтвердить в ГИП. В схему также были вовлечены сотрудники СИБ и Бюро по миграции и беженцам.
Все детали устанавливаются.
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