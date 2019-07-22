В столице проверили пассажирские микроавтобусы: какие нарушения обнаружены (ВИДЕО)

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В течение прошлой недели сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва проводили проверки на конечных станциях микроавтобусов с целью проверки технического состояния транспортных единиц.

В результате проверок полиция выявила определённые нарушения, такие как: дефекты в тормозной системе или в рулевом механизме, нарушения систем освещения или сигнализации, работа транспортных средств без необходимого разрешения, несанкционированное размещение рекламы в салонах или на авто и т. д.

В результате было составлено 11 актов о нарушениях с наложением штрафов от 450 до 600 леев и применением штрафных пунктов. Руководству компаний было сообщено о выявленных нарушениях. Более того, у 3 транспортных единиц были изъяты номерные знаки с запретом выезжать на маршрут.

Действия были направлены на проверку технического состояния транспортных средств. Подобные рейды будут проводиться систематически.