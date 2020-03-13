В столице проверили готовность медучреждений к COVID-19

В столице проверили готовность медучреждений к COVID-19

Муниципальные власти совершили внезапные визиты в ряд медучреждений столицы, в рамках которых проверили их готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Вице-примар Анжела Кутасевич посетила ряд муниципальных медучреждений, в том числе больницу «Святая Троица», которая является одной из самых крупных в Кишинёве и во всей стране. Представители медучреждений рассказали о готовности больниц с точки зрения обеспечения скорой и эффективной медпомощи, а также о потенциальных случаях заражения новым вирусом.

В рамках визитов было проверено оснащение больниц оборудованием, а также применение методов профилактики и предотвращения распространения инфекций в соответствии с инструкцией и соблюдение протоколов, разработанных Всемирной организацией здравоохранения, передаёт protv.md.

Напомним, что на данный момент в Республике Молдова было подтверждено 6 случаев коронавируса.

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