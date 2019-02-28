В столице проведут “генеральную весеннюю уборку”

0

Со следующей недели в Кишинёве начнётся “генеральная весенняя уборка”, которая продлится до конца апреля. В этот период работники Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства проведут уборку подведомственных территорий.

По словам начальника Департамента благоустройства и санитарии Василе Ефроса, после очистки снега рабочие перешли к уборке песка с обочин дорог. Также проводятся работы по мытью улиц, передаёт ipn.md. Рабочие убрали листья во дворах жилых домов, а также с прилежащих территорий.

Уборка столичных улиц закончится в преддверии пасхальных праздников. Также будут организованы мероприятия по уборке детских игровых площадок, берегов реки Бык и импровизированных свалок.