В столице прошли проверки водителей такси: какие нарушения обнаружены (ФОТО)

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Государственная налоговая служба провела сегодня спонтанные проверки столичных служб такси. В результате было выявлено внушительное количество нарушений.



Так, более 20 автомобилей такси были проверены сотрудниками Государственной налоговой службы, Национального инспектората патрулирования и Национального агентства автотранспорта, пишет publika.md. В итоге были зафиксированы следующие нарушения: невыдача чеков, отсутствие кассового аппарата, несоблюдение правил пассажирских перевозок и другие.

Подобные рейды среди автомобилей такси помогают установить, насколько водители соблюдают правила пассажирских перевозок. Это четвёртая подобная операция с начала года.