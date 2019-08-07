В столице прошли проверки транспортных агентов: какие нарушения обнаружены (ВИДЕО)

В столице прошли проверки транспортных агентов: какие нарушения обнаружены (ВИДЕО)

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции провели проверку транспортных единиц у экономического агента, занимающегося перевозкой продуктов питания. Также проводились проверки технического состояния служебных автомобилей на одной из мебельных фабрик.

Всего были проверены 22 транспортные единицы. В результате были обнаружены следующие нарушения: дефекты в системе освещения, несанкционированное размещение на транспортных средствах рекламных материалов. Было составлено 9 актов о нарушениях с наложением штрафов до 700 леев. Трём автомобилям было запрещено выходить на маршрут, а лицо, ответственное за техническое состояние транспортных единиц, получило штраф в размере 3 000 леев.

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