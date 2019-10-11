В столице прошли массовые проверки водителей такси (ВИДЕО)

В столице прошли массовые проверки водителей такси (ВИДЕО)

Массовые проверки машин такси провели сегодня сотрудники Налоговой службы и Национального агентства автотранспорта (ANTA).

Патрульные агенты проверили десятки водителей такси на наличие документов на осуществление деятельности, а налоговые сотрудники выясняли, нет ли других отклонений от законодательства, пишет unimedia.info.

По словам проверяющих, подобные операции проводятся регулярно и направлены на борьбу с различными нарушениями и уклонением от уплаты налогов. Всего с начала этого года (январь-сентябрь) были проведены 1 494 налоговых проверки среди лиц, предоставляющих услуги такси, в результате которых были выписаны налоговые штрафы в размере 404,4 тыс. леев, а также назначены административные штрафы в размере 1,5 млн. леев.

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