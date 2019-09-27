В столице прошли массовые проверки машин служб такси (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта и Национальной патрульной инспекции проводили сегодня проверки на территории муниципия Кишинёва. Ответственные лица проверили деятельность служб такси на соблюдение налогового законодательства.

Так, патрульные агенты проверили десятки автомобилей такси на наличие необходимых документов для данного вида деятельности, а также на предмет других отклонений от законодательства, пишет realitatea.md.

Всего с начала года налоговая провела 1 387 проверок налогоплательщиков, предоставляющих услуги такси, в результате чего были наложены штрафы в размере 364,4 тыс. леев и санкции на сумму 1,4 млн. леев. Также была инициирована 401 проверка среди экономических агентов, предоставляющих услуги междугородного транспорта. В результате в 165 случаях были установлены нарушения законодательства с наложением штрафов на сумму 729 тыс. леев и санкций на сумму 44,4 тыс. леев.