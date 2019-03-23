В столице прошел марш “За жизнь” (ФОТО)

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Десятки священнослужителей, представители администрации президента, депутаты парламента от Партии социалистов и православные верующие приняли сегодня, 23 марта, участие в марше “За жизнь”, который прошел в поддержку традиционных ценностей молдавского народа, жизни и семьи и против абортов. Мероприятие было организовано Общественной ассоциацией “За жизнь” с благословения Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира.

Участники действия прошли маршем от Муниципальной клинической больницы №1 до площади Великого национального собрания, держа иконы и плакаты с лозунгами. Слоганом шествия стала фраза “Уникальный – с первой секунды”. Этим посланием организаторы марша призвали к соблюдению права на жизнь в особенности в том, что касается нерожденных.

– Считаю такого рода мероприятия очень важными для нашего общества, ведь благодаря им мы сможем привить с малых лет нашим детям патриотизм и духовное наследие. Молдову ждёт светлое будущее! – отметил принявший участие в акции советник президента Сергей Мишин. Марш “За жизнь” прошел в Молдове в пятый раз – впервые он состоялся в нашей стране в 2015 году. Аналогичные акции ежегодно проходят по всему миру, а впервые шествие против абортов состоялось в Вашингтоне 22 января 1974 года.