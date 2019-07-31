В столице пропал пенсионер, страдающий деменцией

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Родные разыскивают 79-летнего Шибалкина Бориса Викторовича, страдающего деменцией. Мужчина вышел из дома на Телецентре 30 июля после 16:00.

Приметы: 79 лет, выглядит на 70. Рост 167, худощавый, смуглый, глаза карие, волосы прямые, седоватые. На своё имя реагирует, речь ясная, разумная. Периодически забывает, где живет. Может быть в состоянии надуманной обиды на близких, имеет потерянный, слезливый взгляд.

В день исчезновения был одет: серая кофта поверх рубашки, светлые брюки (бежевые), белые туфли, с собой в руках ничего не имел. Может пытаться уехать в Россию, где проживал раньше, но документов у него с собой нет.

Пенсионер дважды уже терялся в Кишинёве: первый раз его нашли на Буюканах, второй раз нашёлся в поезде “Москва-Кишинёв”.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Бориса Викторовича, просьба обращаться по тел. 068 558 485, 068 254 360, 022 733 733 – Павел и Роза Сергеевна.