В столице пройдут весенние сельскохозяйственные ярмарки

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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в сотрудничестве с претурой сектора Рышкановка организуют серию весенних сельскохозяйственных ярмарок.

Ярмарки будут проводиться в каждую субботу, начиная с 13 апреля, в секторе Рышкановка (ул. Мирон Костин), в районе Мемориального комплекса в память о воинах, павших в войне в Афганистане, передаёт moldpres.md.

На ярмарку приглашаются все производители. Агенты обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что они являются производителями сельскохозяйственной продукции или акт регистрации в качестве фермерского хозяйства.

– Цель весенних ярмарок – предоставить возможность местным производителям напрямую продавать свои товары, без посредников. В то же время жители столицы смогут купить фрукты и овощи по доступным ценам, – отметили в Минсельхозе.

Ярмарки будут работать с 09:00 до позднего вечера.