В столице пройдёт праздничный концерт по случаю Международного дня музыки

В столице пройдёт праздничный концерт по случаю Международного дня музыки

Примэрия муниципия Кишинёв приглашает жителей и гостей столицы на необычное шоу на открытом воздухе, посвящённое Международному дню музыки.

Концерт состоится в воскресенье, 29 сентября, в сквере “Штефан чел Маре”. Программа будет длиться с 10:00 до 19:00.

В мероприятии примут участие: Симфонический оркестр Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, камерный оркестр Органного зала, муниципальный оркестр “Avante”, оркестр народной музыки “Folclor”, исполнители народной музыки, оперные певцы и др. Завершится шоу программой романсов.

Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября с целью распространения всех жанров музыкального искусства в самых разных сообществах.

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