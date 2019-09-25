В столице пройдёт праздничный концерт по случаю Международного дня музыки

0

Примэрия муниципия Кишинёв приглашает жителей и гостей столицы на необычное шоу на открытом воздухе, посвящённое Международному дню музыки.

Концерт состоится в воскресенье, 29 сентября, в сквере “Штефан чел Маре”. Программа будет длиться с 10:00 до 19:00.

В мероприятии примут участие: Симфонический оркестр Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, камерный оркестр Органного зала, муниципальный оркестр “Avante”, оркестр народной музыки “Folclor”, исполнители народной музыки, оперные певцы и др. Завершится шоу программой романсов.

Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября с целью распространения всех жанров музыкального искусства в самых разных сообществах.