В столице пройдет общегражданский протест против повышения цен на топливо

В столице пройдет общегражданский протест против повышения цен на топливо

Мероприятие состоится 6 июня в 9.30 у стен НАРЭ по адресу: ул. Колумна, 90. 

В рамках акции участники намерены потребовать от Национального агентства по регулированию в энергетике объяснить последние решения о повышении стоимости бензина и дизельного топлива, а также снизить цену на горючее.

– НАРЭ самовольно повышает тариф, а потом, после указки правительства, отменяет повышение. Это значит, что ни о какой “независимости” регламентирующего органа не может быть и речи. Без политики! Без партийных флагов! Все, кто возмущен необоснованным, самовольным повышением тарифов – собираемся и требуем объяснений! Приходите и поделитесь анонсом!  – говорится в призыве организаторов. 

Более подробную информацию о предстоящей акции можно узнать здесь.

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