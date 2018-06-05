В столице пройдет общегражданский протест против повышения цен на топливо

Мероприятие состоится 6 июня в 9.30 у стен НАРЭ по адресу: ул. Колумна, 90.

В рамках акции участники намерены потребовать от Национального агентства по регулированию в энергетике объяснить последние решения о повышении стоимости бензина и дизельного топлива, а также снизить цену на горючее.

– НАРЭ самовольно повышает тариф, а потом, после указки правительства, отменяет повышение. Это значит, что ни о какой “независимости” регламентирующего органа не может быть и речи. Без политики! Без партийных флагов! Все, кто возмущен необоснованным, самовольным повышением тарифов – собираемся и требуем объяснений! Приходите и поделитесь анонсом! – говорится в призыве организаторов.

Более подробную информацию о предстоящей акции можно узнать здесь.