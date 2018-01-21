В столице произошло страшное ДТП: один пассажир скончался, четверо госпитализированы (ФОТО)

По словам очевидцев, водитель, по чьей вине произошла авария, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Трагедия произошла накануне вечером в столичном секторе Буюканы на пересечении улиц Алба Юлия и Парис. Mercedes, за рулем которого находился нетрезвый водитель, столкнулся с автомобилем Toyota.

Оба транспортных средства оказались разбиты в хлам. В результате сильнейшего удара, 21-летний пассажир Mercedes скончался на месте. Другие четверо людей были госпитализированы, сообщает protv.md.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.