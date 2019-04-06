В столице произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста: есть пострадавшие (ВИДЕО)

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В столице столкнулись автомобиль марки BMW и мотоцикл. Инцидент произошёл в пятницу, 5 апреля, во второй половине дня на пересечении улиц Чуфля и 31 Августа сектора Ботаника.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 34-летний водитель BMW врезался в мотоцикл, за рулём которого находился 31-летний мужчина. У мотоциклиста также был пассажир.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и его пассажир, которые были доставлены в Больницу скорой медпомощи, сообщает unimedia.info.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства и устанавливают виновного в аварии.

Видео: publika.md