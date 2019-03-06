В столице произошло серьёзное ДТП с участием машины такси: в зоне образовалась пробка (ФОТО)

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Дорожное движение на улице Мунчештское шоссе в секторе Ботаника затруднено из-за произошедшей там аварии. Машина марки Toyota Highlander врезалась в Dacia Logan, которая принадлежит таксомоторной компании.

Судя по фотографиям, которые были опубликованы очевидцем ДТП в социальной сети, столкновение автомобилей было достаточно мощным. Передняя часть Toyota получила серьёзные технические повреждения и оказалась заблокированной на проезжей части. А машина службы такси вылетела на обочину, у неё отлетело колесо и была повреждена боковая задняя часть.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в результате аварии никто не пострадал. За рулём легковушки Toyota находилась 39-летняя женщина, которая признала свою вину в случившемся. Согласно действующему законодательству, ей грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.