В столице произошло ДТП с участием двух машин: в зоне образовалась пробка

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Авария с участием двух автомобилей произошло сегодня утром на улице Узинелор в столичном секторе Чеканы. В зоне образовалась пробка.

Согласно сообщению столичной полиции, в результате аварии никто не пострадал, а 48-летний водитель автомобиля марки Fiat получил штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов. По данным полиции, ДТП произошло, потому что водитель Fiat хотел свернуть влево, но не удостоверился в безопасности. В результате этого он врезался в автомобиль марки Opel, за рулём которого находился 56-летний мужчина, передаёт agora.md.

После столкновения никто из пешеходов не пострадал. Никому не понадобилась медицинская помощь, сообщает полиция.