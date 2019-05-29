В столице проходят проверки технического состояния транспорта (ФОТО)

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Национальный инспекторат патрулирования совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта и столичной полицией проводят мероприятия по проверке технического состояния транспортных средств, являющихся участниками дорожного движения.

Целью мероприятия является проверка качества проведённых работ по техосмотру, а также контроль за транспортными средствами на предмет их соответствия правилам безопасности дорожного движения.

Проверки будут проводиться до 5 июня. Полиция и далее будет осуществлять подобные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.