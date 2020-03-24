В столице проходит конкурс рисунков для дошкольников и школьников “Всё будет хорошо”

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Учащихся школ и воспитанников детских садов в муниципии Кишинёв приглашают поучаствовать в конкурсе “Всё будет хорошо!”, который запустило Главное управление образования, молодёжи и спорта.

Как отмечает ГУОМС, задачами конкурса являются продвижение послания надежды “Всё будет хорошо!” в условиях продолжающейся учебной деятельности детей, а также предотвращение заражения COVID-19. Другие цели – продвижение детей с художественными способностями, развитие воображения и эстетического вкуса, чувства эмоциональности и любви к жизни. Организаторы также намерены по достоинству оценить креативность и дать надежду Кишинёву, передаёт ipn.md.

Конкурс рисунков пройдёт в два этапа с 23 марта по 1 июня. Первый этап продлится до 15 мая. Участники могут отправить свои работы в электронном формате на адрес электронной почты concurs.vafibine@gmail.com. Второй этап состоится в помещении ГУОМС, где будет организована выставка детских работ.

К участию в конкурсе допускаются рисунки A4, в формате JPG, каждый участник может представить до трёх работ. Требования к рисункам: минимальная ширина (width) – 1000px, минимальный размер – 350 kB, максимальный – 8MB.

На каждой представленной работе справа должны быть указаны: фамилия и полное имя ребёнка, название учебного заведения, класс. В интернете за ходом конкурса можно будет следить на странице ГУОМС в сети Facebook. Рисунок, набравший наибольшее количество лайков, получит приз зрительских симпатий.

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