В столице продолжаются проверки водителей такси: какие нарушения обнаружены (ВИДЕО)

Изношенные шины, неработающие фары, отсутствие техосмотра, номера, не соответствующие стандартам, отсутствие разрешений, необходимых для перевозки пассажиров, – это лишь часть нарушений, выявленных в результате проверок машин служб такси.
Мероприятия проводились сотрудниками столичной полиции и Национального агентства автомобильного транспорта в период 11 ноября. В результате было выявлено 21 нарушение, включая различные технические неполадки.
Согласно сообщению Управления полиции Кишинёва, подобные рейды среди автомобилей такси помогают установить, насколько водители соблюдают правила пассажирских перевозок. Данные мероприятия продолжатся.
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