В столице продолжают избавляться от незаконных рекламных конструкций (ФОТО)

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Демонтаж рекламных конструкций продолжается на многих улицах Кишинёва. Об этом на своей странице в соцсети сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.

Так, вчера на Виадуке были демонтированы два больших рекламных щита, чей срок авторизации истёк. Всего в течение недели были снесены 36 панно на Ботанике, 51 на Буюканах, 7 на Рышкановке, 9 на Чеканах и 15 в секторе Центр.

Генпримар отметил, что вице-примары Виктор Киронда и Илие Чебан следят за ситуацией в данной сфере. После праздников Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных связей должно предоставить письменный отчёт о том, где и какая уличная реклама размещена, насколько она законна и уместна.